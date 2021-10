Grundwasserproben aus neun Metern Tiefe

Reilingen. Die nach einer Löschaktion im Gewerbegebiet eingetretene Boden- und Grundwasserkontamination mit per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) ist auch über ein Jahrzehnt nach dem Ereignis präsent. Der Belastungsgrad und -umfang werden seit Juni in einem aufwendigen und komplexen Verfahren ermittelt (wir berichteten).

Vorerst abgeschlossen werden konnten jetzt die Rammbohrungen im Direct-Push-Verfahren, womit es möglich wurde, am nordwestlichen Ortsrand die Grundwasserproben zeit- und kostensparend zu entnehmen. Das bestätigt Gutachter Dr. Arno Nothstein von der Arcadis Germany GmbH, die im Auftrag des kreiseigenen Wasserrechtsamtes tätig geworden ist. Mit eingebunden ist die auf umweltgeologische und hydrogeologische Erkundungen spezialisierte Eppelheimer WST GmbH, die als Partnerunternehmen für die erforderlichen technischen Leistungen verantwortlich ist.

Felder zuvor abgeerntet

Mitarbeiter der Eppelheimer Firma WST entnehmen kontaktlos mit Hilfe einer Peristaltikpumpe eine Grundwasserprobe. Für jede einzelne Probe wird ein neues Stück PFAS-freier Schlauch verwendet. © Dufrin

In den ersten Oktoberwochen waren in einer zweiten Untersuchungsstufe die Probenahmen im Direct-Push-Verfahren auch im Außenbereich vorgenommen worden. Sie wurden so terminiert, dass dort die Felder mit einer Ausnahme vollständig abgeerntet waren, sodass sich Flurschäden weitgehend vermeiden ließen. „Die Bohransatzpunkte wurden zuvor auf Basis der Labordaten aus der ersten Beprobungsphase der innerörtlichen Transekte angepasst und optimiert, sowohl im fachlichen als auch im wirtschaftlichen Sinne“, berichtet Dr. Nothstein. Die Bohrtiefe im Siedlungsbereich war auf vier bis fünf Meter begrenzt. Im Außenbereich wurde zusätzlich bis auf neun Meter Tiefe gerammt, um eine tiefenaufgelöste Grundwasser-Probenahme möglich zu machen.

Insgesamt wurden im Nahbereich des Brandherdes sowie in vier abstromigen, quer zur Grundwasserströmung definierten Profilen bislang 56 Grundwasserproben an 39 Ramm-Ansatzpunkten entnommen; zuzüglich Blind- und Doppelproben, die für eine Qualitätssicherung unentbehrlich sind. „Die Konzentrationswerte der PFAS, die als Bewertungsgrundlage dienen, befinden sich im Mikrogramm-Bereich“, erklärt Dr. Nothstein. Eine Laboranalytik im Spurenbereich erfordere ein sehr sorgfältiges und penibel genaues Arbeiten, von der Probe angefangen bis zu den Messwerten.

„Auf Basis der Ergebnisse der gegenwärtigen Direct-Push-Sondierungen erarbeiten wir Handlungsempfehlungen für eine notwendige, dritte Untersuchungsstufe“, erklärt Dr. Nothstein das weitere Vorgehen. Sie beinhalten die Anlage permanenter, flacher und tiefer Grundwasser-Messstellen im Abstrombereich, um die PFAS-Fahne im Grundwasserkörper vertikal abzugrenzen.

Ergebnisse erst 2022

Bis eine Gefährdungsabschätzung vorgenommen werden kann, dürfte noch einige Zeit verstreichen. Konkrete Ergebnisse sind im kommenden Jahr zu erwarten. jd/zg