Gruselstimmung mit lachendem Skelett

Reilingen. So ein lustiges und freundliches Skelett! Kinder, ich habe mich über das schön gemalte Bild von Elisabetha Marquardt aus Reilingen so richtig gefreut! Da kann ich nur sagen: Fröhliches Halloween!

Elisabetha ist acht Jahre alt und möchte alle Leser ein bisschen in Gruselstimmung für dieses letzte Oktoberwochenende und damit Halloween versetzen. Also ich finde das sehr gelungen. Sie hat sich dafür einen Friedhof am Abend vorgestellt: Geister schweben über den Grabsteinen, zwischendrin flattert eine Fledermaus durch die Nacht. Und aus einem Grab erhebt sich in bester Horrorfilmmanier ein Skelett, das lustig lacht und sicher nur Unfug macht, wie ihr das vielleicht von dem „Kleinen Gespenst“ aus dem gleichnamigen Buch von Otfried Preußler kennt. Zum Glück ist das alles nur Elisabethas Fantasie!