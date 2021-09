Gutting trotz großer Verluste vorn: So hat Reilingen bei der Bundestagswahl gewählt

Reilingen. In Reilingen hat CDU-Kandidat Olav Gutting gegenüber der Wahl vor vier Jahren zwar um 8,3 Prozentpunkte eingebüßt, doch 31,22 Prozent der Erststimmen zeigen ihn immer noch klar als Sieger. Denn das zweitbeste Resultat von Nezaket Yildirim (SPD) liegt nur bei 21,25 Prozent (2017: 20,63 Prozent).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicole Heger (Grüne) glänzt mit 14,16 Prozent. Und der Reilinger Frank Theis, der für die Basis antrat, sicherte sich 103 Stimmen (2,27 Prozent). Bei den Zweitstimmen ist die AfD im Vergleich zu 2017 um zwei Positionen zurückgestuft. Mit 10,21 Prozent liegt sie in Reilingen nur an Position fünf. FDP (14,2 Prozent) und Grüne (13,72 Prozent) liegen höher in der Gunst.