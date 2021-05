Hausmüll im Wald

Reilingen. Dafür hat Landwirt Peter Schell kein Verständnis: Unbekannte haben ihren Müll einfach im Gebüsch entsorgt. Am Radweg von Reilingen nach Walldorf, im Bereich der Brücke über die A6, sieht es wie auf einer Müllkippe aus. Dabei, wundert sich Schell, hat der Rhein-Neckar-Kreis doch ein „vorbildliches, allumfassendes System der Müllentsorgung“. So jedoch müssen die Gemeinden Reilingen und Walldorf den Schutt einsammeln und entsorgen – auf Kosten der Allgemeinheit.

Auch die Gemeinde Reilingen hat mit Abfallsündern unliebsam viel zu tun. Immer öfter finde sich Hausmüll in den öffentlichen Mülleimern rund um den Friedhof. Zum Teil handelt es sich dabei um Lebensmittel – oftmals noch in der Originalverpackung –, die ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben und weggeworfen werden. Derartige Abfälle haben in den Mülleimern nichts verloren, denn sie müssen über die AVR entsorgt werden, heißt es aus dem Rathaus. aw