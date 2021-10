Heimatmuseum: Bummel durch Uromas Küche am 3. Oktober

Reilingen. Das Heimatmuseum in der Hauptstraße 1 im Dorfgemeinschaftshaus „Löwe“ mit seiner Sammlung von Gegenständen des ländlichen Handwerks, dörflichen Gewerbes und täglichen Lebens aus der Zeit um 1900 hat am Sonntag, 3. Oktober, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Der thematische Schwerpunkt liegt an diesem Tag auf „Kaffee-Ersatzrezepten des 1. Weltkriegs“. Dabei gerät auch die Küche mit ihrer über 100 Jahre alten Ausstattung in den Blickpunkt. Führungen können bei wenigen Besuchern in kleinen Gruppen stattfinden, mit großem Abstand und unter Beachtung der Corona-Regeln. Der Zugang erfolgt über die Außentreppe, der Eintritt ist frei.