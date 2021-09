Hennegriff verstorben

Lauda-Königshofen/Reilingen/Plankstadt. Im Alter von 87 Jahren ist Pfarrer in Ruhe und Geistlicher Rat, Bruno Hennegriff, in Lauda gestorben. Lange Jahre hat er im Taubertal als Priester gewirkt. Am 3. November 1933 in Erlenbach, das heute zu Ravenstein gehört, geboren, kam er als Schüler ans Konvikt nach Tauberbischofsheim, wo er am dortigen Gymnasium sein Abitur machte. Es folgte das Theologiestudium in Freiburg und Münster. Die Priesterweihe durch den früheren Erzbischof Dr. Hermann Schäufele fand 1959 in Freiburg statt. Nach Vikar-Stationen in Reilingen, Plankstadt und Forchheim entfaltete er sein seelsorgerisches Wirken im Taubertal. Bruno Hennegriff habe stets die Begeisterung für eine lebendige Gemeinschaft in Christus ausgestrahlt, hieß es bei der Feier des goldenen Priesterjubiläums 2009 in Lauda. Im Weinberg des Herrn war er ein unermüdlicher Arbeiter. Um seine Person hat er nie großes Aufheben gemacht.

Mit großer Zuverlässigkeit und Treue half er in den Seelsorgeeinheiten Lauda-Königshofen und Boxberg in der Seelsorge und bei Gottesdiensten mit. Auch auf Dekanatsebene brachte sich der Priester in dieser Zeit auf vielfältige Weise bis zu seiner Krebserkrankung ein. Hennegriff war ein sehr naturverbundener Mensch und geprägt durch die Kindheit und Jugend auf dem Land.

Das Requiem mit anschließender Verabschiedung findet am Freitag, 24. September, in Offenburg statt. Am Samstag, 18. September, um 10 Uhr findet ein Requiem mit Verabschiedung des Sarges in der Kirche St. Jakobus in Lauda statt. ana