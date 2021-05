Hilfsbereit und engagiert

Reilingen. Trauer machte sich in der Gemeinde breit, als die Nachricht vom Tod des in der Gemeinde hochgeschätzten Richard Dorn bekannt wurde. Er verstarb im segensreichen Alter von 90 Jahren in Mannheim. Richard Dorn wurde am 10. Mai 1930 in Neulußheim geboren.

Die für ihren geselligen Humor bekannte Reilinger Persönlichkeit prägte in vielen Bereichen das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Gemeinde. Er war politisch engagiert und zwischen 1975 und 1999 insgesamt 15 Jahre Mitglied und Sprecher der FDP-Fraktion im Gemeinderat. Dorn leitete den FDP-Ortsverband von 1983 bis 1993 und prägte ihn nachhaltig. 2015 wurde er für sein politisches Wirken für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Partei mit der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet.

Erfolgreicher Unternehmer

Auch außerhalb seiner gemeinderätlichen Tätigkeit war Richard Dorn in vielfältiger Weise mit dem Gemeindeleben verbunden. Schon mit 20 Jahren machte er sich als Malermeister und Kaufmann in Reilingen selbstständig und baute ein florierendes Geschäft vor Ort auf – das Farben- und Tapetenhaus Dorn in der Hauptstraße 109. Als Unternehmer war er maßgeblich an der Neugründung des BdS (Bund der Selbständigen) im Jahre 1972 beteiligt und leitete dessen Geschicke als zweiter Vorsitzender zehn Jahre lang. Aus Anlass seiner Verdienste für zehn Jahre im Vorstand des TBG Reilingen und seinem Engagement für den BdS und den FDP-Ortsverein wurde ihm 1989 die Landesehrennadel Baden Württemberg verliehen.

Zum Ehrensenator ernannt

Als geschätztes Mitglied des Karnevalsvereins „Die Käskuche“, wurde er bei der Prunksitzung 1965 zu einem der ersten Ehrensenatoren des Vereins ernannt. Ab 1994 war Richard Dorn einige Jahre Senatspräsident des KVR.

Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in Mannheim, doch immer wieder besuchte er seine Heimatgemeinde zu wichtigen Ereignissen. Seine Familie legte großen Wert darauf, ihm den Kontakt zu alten Freunden weiterhin zu ermöglichen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. sz/ Bild: kd