Himmelsstürmer und Wildgänse sagen Dankeschön

Reilingen. Zu Gast bei den Waldkindern des Kindertreffs war Matthias Krämer von der Firma Krämer und Schifferdecker. Bereits seit drei Jahren unterstützt Krämer mit einer jährlichen Spende das Kindertreff Kinderhaus. 2020 war es durch die Pandemie nicht möglich, dass er bei der Übergabe der von der Spende gekauften Einrichtung des Bauwagens anwesend war. Umso mehr freuten sich alle, dass die Pandemie es nun zuließ und er sich die Zeit nahm, die Kinder und das Team im Wald zu besuchen.

So konnte er sich nicht nur ein Bild davon machen wie schön es die Kinder im Wald haben, sondern auch die von der großzügigen Spende gekaufte Inneneinrichtung des Bauwagens in Augenschein zu nehmen. Kinderhausleiterin Corinna List war es eine große Freude den großherzigen Spender gemeinsam mit den Kindern, den Erzieherinnen und Rainer Lochner zu begrüßen.

Mit dem nötigen Abstand versammelten sich vor dem Bauwagen die Kindergartengruppen „Wildgänse“ und „Himmelsstürmer“ und nahmen Matthias Krämer in die Mitte. Während List ihm nochmals den Dank aller aussprach und ihm zu diesem freudigen Anlass einen selbst gebackenen kleinen Gugelhupf überreichte, machten sich die Kinder bereit, ihm zu verdeutlichen wie glücklich sie mit den neuen Truhenbänken und Tischen sind, die den Alltag im Wald bereichern. Das spiegelte sich nicht zuletzt an den bereits vorhanden Gebrauchsspuren, die keinen Zweifel zulassen, wie gut sie genutzt werden. Kräftig und mit viel Freude sangen, stampften, klatschten alle zu „if you’re happy and you know it“. Der Spender konnte gar nicht anders als mit einzustimmen, die Begeisterung der Kinder war einfach ansteckend. zg