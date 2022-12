Hochspannungsnetz wird ertüchtigt – auch in Reilingen

Reilingen. Die Energiewende ist eine große Herausforderung für die Strominfrastruktur. Angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges hat eine notwendige Ertüchtigung des Übertragungsnetzes nochmals an Dringlichkeit gewonnen, ließ Bürgermeister Stefan Weisbrod die Mitglieder des Technischen Ausschusses in dessen jüngster Sitzung wissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um alle Stromerzeugungsquellen so weit wie möglich nutzen zu können und damit die Energieversorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten, hat der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW angekündigt, sein Hochspannungsnetz temporär und dauerhaft unter Einsatz der Technologie des witterungsabhängigen Freileitungsbetriebs (WAFB) auszulasten. Hiervon tangiert ist nach einer Information von Bürgermeister Stefan Weisbrod auch die Gemeinde, in der Leitungsanlagen über die südöstlichen Gemarkungsteile führen.

Technischer Ausschuss in Reilingen: Grenzwerte werde überschritten

WAFB ermöglicht die optimale Auslastung des bestehenden Netzes, indem der Betriebsstrom die für Hochsommer fest vorgegebenen Grenzwerte in Abhängigkeit der Witterung bedarfsweise auch überschreiten darf. Gerade an kalten, windigen Tagen kann deutlich mehr Strom durch die Leitung transportiert werden als an heißen, windstillen Tagen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Energiekrise So sparen die Rathäuser und Institutionen in Altlußheim, Neulußheim und Reilingen Energie ein Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Kämmerer zeichnet düsteres Bild Mehr erfahren Technischer Ausschuss Technischer Ausschuss Reilingen: Bauer will sich am Herrenbuckel ansiedeln Mehr erfahren

Die erforderlichen Wetterdaten werden durch ein eigenes Messnetz erfasst. Hierzu werden an über 250 als geeignet identifizierten Masten und in etwa 30 Umspannwerken entsprechende Wetterstationen installiert. Die temporäre Höherauslastung beginnt am 1. Januar 2023 und wird voraussichtlich bis 31. März 2024 umgesetzt. Dabei wird TransnetBW die Übertragungsleistung von derzeit durchschnittlich 1701 Ampere auf 1896 Ampere, bei den 220-Kilovolt-Leitungen, und von aktuell durchschnittlich 2567 Ampere auf 2868 Ampere, bei den 380-Kilovolt-Leitungen, erhöhen. Technische Infrastruktur im näheren Umfeld der Leitungen und Masten kann durch die Veränderungen elektromagnetisch beeinflusst werden.

Zielvorgabe der TransnetBW ist es, im Verlauf des kommenden Jahres etwa 2500 Kilometer Stromkreislänge und damit rund 82 Prozent des TransnetBW-Netzes witterungsabhängig zu betreiben.