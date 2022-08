Hopp-Allee wieder frei

Region. Das Regierungspräsidium Karlsruhe führt seit Mitte Juli umfangreiche Sanierungsarbeiten an der schadhaften Fahrbahndecke der L 723 zwischen Hockenheim und Walldorf sowie Rauenberg durch. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Mitte September abgeschlossen sein. Auf einer Strecke von rund zwei Kilometern und einer Fläche von rund 36 000 Quadratmetern werden die oberen beiden Asphaltschichten erneuert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Maßnahme ist in neun Bauphasen aufgeteilt. Die siebte steht kurz vor dem Abschluss. Nummer acht wird an diesem Donnerstag, 1. September, eingerichtet und kann voraussichtlich am Dienstag, 6. September, abgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. In dieser Bauphase wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hockenheim im Bereich des Knotens Dietmar-Hopp-Allee saniert. Der Verkehr wird einstreifig je Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Rauenberg am Baufeld vorbeigeführt.

Am Knoten ist das Ausfahren nach rechts aus der Dietmar-Hopp-Allee in Richtung Rauenberg möglich. Die Zufahrt von der L 723 aus Richtung Hockenheim kommend zur Dietmar-Hopp-Allee ist ebenfalls möglich. Die Fahrbeziehungen von Rauenberg kommend nach links in die Dietmar-Hopp-Allee sowie von der Dietmar-Hopp-Allee kommend nach links in Richtung Hockenheim sind gesperrt. Die Umleitung über die Industriestraße und den Gutenbergring ist ausgeschildert.

Mehr zum Thema Regierungspräsidium Hopp-Allee gesperrt Mehr erfahren

Die Kosten für die Maßnahme betragen rund zwei Millionen Euro und werden vom Land getragen. rp