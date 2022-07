Im Himmel wird eine Party fürs Duo Camillo gefeiert

Reilingen. Mit seinem Fest-of-Programm gastiert das Duo Camillo am Samstag, 9. Juli, 19 Uhr, im Martin-Luther-Haus. Eine Veranstaltung, die ursprünglich im Jubiläumsjahr hätte stattfinden sollen, die Corona-bedingt verschoben wurde und die nun nachgeholt wird.

Bevor sich um 18.30 Uhr die Türen zum Einlass ins Luther-Haus öffnen, lädt der Jubi-Kreis um 17 Uhr zum gemeinsamen Grillen ein. Die Teilnahme ist kostenlos, im Gegensatz zum Auftritt des Duos.

Die Frankfurter Verbalakrobaten von Duo Camillo präsentieren zu ihrem vollendeten dritten Jahrzehnt auf den Bühnen des Universums ein furioses „Fest-of-Programm“ – mit frisch aufpolierten Gassenhauern, runderneuerten Gags und der ungezähmten Lust am hemmungslosen Improvisieren.

In gefühlt 1500 Konzerten haben der Ex-Physikprofessor Martin Schultheiß (Klavier, Gesang, Percussion) und der hyperaktive Event-Theologe Fabian Vogt (Gesang, Gitarre, Saxofon) dem Leben schon auf den Zahn gefühlt – und das genussvolle Bohren geht weiter.

Wobei die beiden „Satiriker mit Tiefgang“ mit besonderer Hingabe den Kuriositäten des Glaubens nachspüren. Darum sind sie auch nicht von der bizarren Vorstellung abzubringen, dass sogar im Himmel wegen ihres „lächerlichen“ Jubiläums eine Party abginge.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung hat begonnen, Karten gibt es in der Postfiliale, im evangelischen Pfarramt und in der Brennerei Schell. Sie kosten für Erwachsene im Vorkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro und ermäßigt 5 Euro.