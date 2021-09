Immobilientag Haus & Grund: Boom in Baubranche erfordert seriöse Beratung

Reilingen. Der Name ist in diesem Fall nicht unbedingt Programm: Der Immobilientag von Haus & Grund ist durchaus nicht immobil, sondern hat im Laufe der Jahre seinen Standort mehrfach gewechselt. Von der Hockenheimer Stadthalle ist die Veranstaltung vor einigen Jahren ins Palais Hirsch nach Schwetzingen gewechselt.

Die Tatsache, dass dort derzeit Sanierungsarbeiten stattfinden – was ja ganz im Sinne einer Eigentümerschutz-Gemeinschaft ist – lässt den Immobilientag 2021 wieder in die andere Richtung des Verbandsgebiets wandern: Am Samstag, 25. September, gastiert Haus & Grund von 13 Uhr bis 18 Uhr im Anwesen Kirchenstraße 24 in Reilingen. Im früheren Kaufhaus Frey gibt es einiges zu entdecken: Das Anwesen ist zu einer Eventlocation ausgebaut worden.

Und ein Ereignis ist der Immobilientag von Haus & Grund ja schon seit seiner Premiere im Jahr 2008. Dass er in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfinden kann, freut den Vorstand um Vorsitzenden Rudolf Berger und seinen Stellvertreter Wolfgang Reineke besonders. Im Vorjahr musste der Verband Corona-bedingt auf eine ausschließlich digitale Version ausweichen, die dennoch große Beachtung fand. Diesmal macht Haus & Grund quasi ein „Hybridangebot“: Die Durchführung als Präsenzveranstaltung, aber auch in digitaler Form im Netz lässt den Interessenten die Wahlfreiheit, auf welche Art sie sich informieren möchten.

Interessant müsste der Immobilientag für viele Gruppen sein: Die Immobilie ist in den letzten Monaten mehr und mehr in den Fokus von Gesellschaft und Politik geraten, wie Rudolf Berger in seinem Grußwort feststellt. Die Baubranche erlebt einen gewaltigen, der langfristige Niedrigzinspolitik geschuldeten Boom, „Betongold“ ist äußerst begehrt, zugleich werden in vielen Regionen fehlende bezahlbare Wohnungen angeprangert.

Wolfgang Reineke sieht die Situation im Verbandsgebiet nicht so schwierig wie in Ballungsräumen: „Wenn die Mieten hier nicht mehr bezahlbar wären, hätten wir wesentlich mehr Leerstand.“ Und er wird noch deutlicher: „Unser Klientel kann man mit Sicherheit nicht als Preistreiber oder Miethaie bezeichnen.“ Bei Haus und Grund seien zwar auch Städte und Gemeinden und deren Wohnungsbaugesellschaften Mitglied, etwa die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft (KWG) Reilingen, doch im Durchschnitt vermiete ein Haus & Grund-Mitglied drei bis fünf Wohnungen.

Mieten oft lange unverändert

Oft blieben deren Mietpreise über eine lange Zeit gleich – auch wenn das für den Vermieter nicht wirtschaftlich sei. Trotzdem sollte auch in solchen Fällen eine Mieterhöhung rechtlich einwandfrei umgesetzt werden. Dafür sei der Verband eine zuverlässige Anlaufstelle. Denn er kennt die ortsübliche Vergleichsmiete, die dafür angeführt werden muss. In Kommunen wie Schwetzingen, Hockenheim und den Gemeinden im Umkreis gibt es keinen Mietspiegel wie in großen Städten. Im Internet seien nur Marktmieten zu erfahren, die möglicherweise erzielt werden können, wenn eine Wohnung neu vermietet wird.

Die ortsübliche Vergleichsmiete werde aber gebildet aus den Mieten, die in den vergangenen sechs Jahren verlangt wurde. Haus & Grund frage seine Mitglieder ab, welche Mieten sie erheben und kann anderen Vermietern Auskünfte über das Niveau geben. Über ein solches Mietkataster sei eine Erhöhung begründbar. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal unseres Vereins und wir geben die Auskünfte nur unseren Mitgliedern oder anderen Verbänden heraus“, sagt Reineke.

Gut 80 Prozent der Mitgliederanfragen seien über dieses Kataster zu beantworten. Wenn Objekte sehr groß oder sehr alt sind, kann es mit vergleichbaren Mieten schwierig werden, das gilt auch für Einfamilienhäuser, die seltener vermietet werden.

Eine gute Gelegenheit zur Abfrage biete sich, wenn Mitglieder das Formular eines rechtssicheren Mietvertrags abholen, berichtet Friedrich Feth, Leiter der Geschäftsstelle Hockenheim: Wer dabei ein Mietkarteiblatt ausfüllt, spart sich die Schutzgebühr.