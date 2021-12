Reilingen. In Reilingen wird am Montag, 27. Dezember, ab 10 Uhr in der Fritz-Mannherz-Halle gegen das Coronavirus geimpft. Die Gemeindeverwaltung bittet um Anmeldung im Rathaus bei Kathrin Walter unter Telefon 06205/952226 oder bei Eva Böhm unter Telefon 06205/952213.

Es sind die gängigen (mRNA) Impfstoffe verfügbar, eine verbindliche Zusage für einen bestimmten Impfstoff kann jedoch nicht abgegeben werden.