Impftermin ist restlos ausgebucht

Reilingen. Die von der Gemeinde durch das Gesundheitsamt am Dienstag, 14. Dezember, in den Fritz-Mannherz-Halle angebotene Impfaktion ist ausgebucht.

Für alle Impfwilligen, denen an diesem Tag kein Impfangebot gemacht werden kann, ist die Verwaltung bereits in Verhandlungen, eine weitere Impfaktion in der Gemeinde zu organisieren. Ansonsten verweist die Verwaltung auf das Angebot des Landkreises der Dauerhaften Impfaktionen (DIA). Dies können nur mit Terminbuchungen, Telefon 06221/5 22 18 81, oder unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin wahrgenommen werden.