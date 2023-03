In Mathe unschlagbar

Beim Tag der Mathematik in Karlsruhe traten 41 Oberstufenteams mit 160 Schülern aus Baden an. In einer Mannschaft durften bis zu fünf Schüler zusammenarbeiten. Zunächst waren bei einem Gruppenwettbewerb vier Aufgaben aus den Bereichen Geometrie und Zahlentheorie zu lösen. Anschließend gab es einen Einzelwettbewerb, bei dem die Teilnehmer – nun allein – wieder an vier ungewöhnlichen mathematischen Problemen knobelten.

Die besten zwölf Teams qualifizierten sich fürs Finale. Jedoch wurde der Zwischenstand nicht verraten. Nach der Mittagspause motivierten sich die fünf Hebelianer Moritz Brand (11. Klasse), Eliseo Carrasco Krämer, Thomas Grumann, Enrique Lopez und Levente Mihalyi (alle 12. Klasse) noch einmal für den Endspurt – ein sogenannter Speedwettbewerb. Hier wurde immer nur eine Frage vorgelegt. Erst wenn die beantwortet war, bekam das Team die nächste. Die Hebelianer schafften die Maximalzahl von neun Aufgaben.

Großer Jubel dann bei der Siegerehrung: Das Hebel-Team gewann die Gruppenwertung außergewöhnlich souverän mit acht Punkten Vorsprung vor dem Humboldt-Gymnasium Karlsruhe und 16 Punkten Vorsprung vor dem Drittplatzierten, dem Sandhausener Gymnasium.

Die Schwetzinger wurden sogar ausdrücklich dafür gelobt, dass sie als einziges Team eine Aufgabe zur Kombinatorik richtig gelöst hatten. Moritz Brand, der Jüngste im Team, wurde dank seiner hervorragenden Leistung auch beim Einzelwettbewerb Gesamtsieger. Thomas Grumann kam auf Rang 15, Levente Mihalyi auf 22. Auch Eliseo Carrasco Krämer und Enrique Lopez platzierten sich im oberen Drittel. zg/bs