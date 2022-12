In Reilingen strahlt die Kirche im Glanz der Lichter

Reilingen. Weihnachten, das Fest, an dem es besonders viele Christen in die örtlichen Kirchen zieht, denn alle feiern die Geburt Jesu. Unverzichtbar gehören zu Weihnachten somit auch der Weihnachtsbaum, Lichter, Sterne und natürlich die Krippe. Nicht nur zu Hause, sondern auch in den Kirchen.

Damit die St. Wendelin Kirche zum großen Fest besonderes schön und feierlich erstrahlt, packten die fleißigen Helfer kräftig mit an und zauberten eine wohlige Weihnachtstimmung ins Gotteshaus. Mit vereinten Kräften wurden die großen und kleinen Tannen aufgestellt und mit strahlenden Lichtern verziert. Dazu kamen unzählige Strohsterne, die teils sogar mit der Hilfe einer Leiter an die grünen Zweige gehängt wurden. Mehrere kritische Blicke achteten darauf, dass die Sterne auch gut verteilt sind und die Bäume von allen Seiten im Weihnachtsglanz erstrahlen.

Krippe aufgebaut

Parallel wurde die große Krippe mit den schönen Holzfiguren aufgestellt. Maria und Josef erhielten als erstes ihren Platz im Stall, direkt neben dem Ochsen und dem Esel. Dann erstand rund herum eine schöne Landschaft mit Schafen, Hirten und einem Brunnen. Auch eine paar grüne Felder wurden angelegt, auf denen die Schafe weiden. Um die Krippe besonders festlich wirken zu lassen, wurden vorne an den kleinen Zaun noch ein paar handgebundene rotgoldene Schleifen gesteckt.

An Heiligabend findet um 15 Uhr eine Krippenfeier statt, bei der alle Kinder zum Mitmachen eingeladen sind. Am ersten Weihnachtsfeiertag beginnt um 10.30 Uhr der Festgottesdienst zur Geburt des Herrn. kd