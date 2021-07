Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Grünpflege - Gut 50 Jahre altes Exemplar am Kattunischen Eck wird von Sachverständigem begutachtet / Betreiber des neuen Cafés weist auf verstärkten Astbruch hin Initiative will um Götterbaum am Reilinger Rathaus kämpfen

Meinungstausch am Kattunischen Eck: Bürgermeister Stefan Weisbrod (r.) unterstreicht im Gespräch mit Hella Müller (3. v. r.), dass vorm Ergebnis der Sachverständigen-Begutachtung völlig offen ist, was mit dem Götterbaum in der Ortsmitte passiert. © Norbert & Dorothea Lenhardt GbR