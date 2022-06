Integration durch Interaktion

Reilingen. Die Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule in Reilingen darf sich über eine ganz besondere Spende freuen, denn das Mannheimer Unternehmen vita-group, das zu den international führenden Telemedizinanbietern gehört, ließ der Lehranstalt 50 Tablets der Marke Samsung zukommen. Die technischen Geräte sollen in erster Linie der Integration von Schülern aus der Ukraine und anderen Ländern dienen, die mithilfe der installierten „LernMax“-App die vorhandene Sprachbarriere leichter bewältigen können.

„Durch das Programm auf den Tablets können die Schüler den ohnehin hier an der Schule laufenden, praktischen Sprachlernprozess auch nach der Unterrichtszeit von zu Hause aus fortführen“, so die betreuende Lehrkraft Qendrim Binakaj. „Wir freuen uns sehr über die Spende und deren positiven Einfluss auf die Integration.“ Die „LernMax“-App hilft den Schülern durch Symbole und optische Darstellungen im Zusammenspiel mit Audio-Übersetzungen, die deutsche Sprache zu lernen. Die Anwendung auf einem Tablet ist hierbei auch dank der haptischen Steuerung via Touchscreen ideal.

Den Kontakt zum Mannheimer Unternehmen kam über die Reilinger Gemeinderätin Anna-Lena Becker zustande. Die Ortsverbandssprecherin der Reilinger Grünen sorgte als Bindeglied zwischen der Lehranstalt, der Gemeinde und dem Unternehmen für den reibungslosen Ablauf der großzügigen Spende. Bei deren Übergabe zeigte sich auch Dr. Mercedes Hausi, die als Vertreterin des Unternehmens vor Ort war, zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir etwas Gutes tun können. Wir möchten so unseren Teil dazu beitragen, interaktive Lernmethoden zu fördern und die dafür nötige Hardware für die künftige Generation zur Verfügung zu stellen.“

Vorarbeit durch Gemeinde

Mit den 50 gespendeten Tablets sei die Schiller-Schule nun im digitalen Bereich hervorragend aufgestellt, heißt es in einem Schreiben der Schule. „Hier hat bereits der Schulträger, also die Gemeinde Reilingen, erstklassige Vorarbeit geleistet. So ist die Lehranstalt bereits mit Computern und aktueller Software ausgestattet und verfügt über ein funktionsfähiges Wireless-Lan-Netzwerk.“

Bürgermeister Stefan Weißbrod freut sich über das nächste technische Update für die Schule: „Die großzügige Spende der vitagroup ermöglicht der Schule, die digitalen Prozesse nochmals zu vereinfachen und dient gleichzeitig der Integration der Schüler aus anderen Ländern. Im Namen der Gemeinde möchte ich mich bei Dr. Hausi und der vita-group herzlich für die 50 Tablets bedanken.“

Den bei der Spendenübergabe anwesenden Schülern war die Freude über die neuen Lernmittel anzusehen. Voller Neugier und Wissensdurst wurden die Tablets direkt ausprobiert. Zusätzlich waren die beiden Achtklässler Arjanit und Sara aus dem Mentorenprogramm der Schiller-Schule anwesend. Sie helfen jüngeren Schülern, die mit der Sprachbarriere zu kämpfen haben, bei allen Problemen, die der Schulalltag mit sich bringt. „Mit der großzügigen Spende und dem Lernwillen der Schüler dürften diese Probleme zukünftig weniger werden“, schreibt die Schule abschließend. zg