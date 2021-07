Intensive Arbeit im Rat

Reilingen. Nachdem die satzungsgemäße Generalversammlung der Freien Wähler im März 2021 durch ein Umlaufverfahren ersetzt wurde, konnte dieser Tage der Termin nachgeholt werden. Sehr erfreut war Vorsitzende Sabine Petzold, die gemeinsam mit ihren Stellvertreterinnen Patrica Faber und Silvia Vögtle die Sitzung leitete, die Mitglieder wieder in Präsenz begrüßen zu dürfen. Schriftführerin Edeltraud Malsch-Gerlach erinnerte detailliert an Vereinsereignisse 2020. Ausgefallene Veranstaltungen und viele virtuelle Sitzungen, die dank Vorstandsmitglied Frank Reeb möglich waren, bestimmten das Jahr. Eine einwandfreie Kassenführung wurde Kassierer Frank Reeb durch die Kassenprüfer Heidi Klett und Walter Dorn bestätigt.

Angelika Welle neu im Vorstand

Bereits im Umlaufverfahren vom März 2021 wurden die Mitglieder informiert, dass der Vorstand bis auf eine Position im Amt verbleibt. Neu besetzt wurde die Position der Schriftführerin mit Angelika Welle. Der Gesamtvorstand wurde von den Anwesenden mit einem einstimmigen Votum bis 2023 im Amt bestätigt.

© fw

Vorsitzende Sabine Petzold dankte allen Vorstandsmitgliedern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit sowie auch den vielen Helfern für die aktive oder ideelle Unterstützung. Besonders freute sie sich, dass ein junges starkes Team nachrückt, welches sich bereits in vielen Bereichen für seine Heimatgemeinde aktiv einsetzt. Frank Reeb übernahm es, den Gemeinderäten der FW-Fraktion für ihren besonderen Einsatz und die vielen Stunden im Gemeindeparlament zu danken.

Damit zukünftig virtuelle Sitzungen oder Versammlungen kein Problem darstellen, stellte Silvia Vögtle eine ergänzte Satzung vor. Mit weiteren Vorschlägen zur Aktualisierung wurde sie einstimmig angenommen.

Stand heute, blickte Petzold in die Zukunft, wird am 2. Oktober ein „Weinfest in der Scheuer“ in der Fröschau mit den „Dubbeglas-Briedern“ unter den dann geltenden Corona-Regeln stattfinden.

Manfred Czech geehrt

In ihrer Laudatio würdigte die Vorsitzende beim Tagesordnungspunkt Ehrungen Ehrenmitglied Manfred Czech, bekannt als „Urgestein der Freien Wähler“, für sein kommunalpolitisches und gesellschaftliches Engagement in Reilingen. 1971 wurde er als jüngster Gemeinderat direkt in die Fraktion der Freien Wähler gewählt. Nach der Gemeinderatstätigkeit folgten viele erfolgreiche Jahre als FW-Kassierer. Manfred Czech ist eine Persönlichkeit, welche die erfolgreiche Geschichte der Freien Wähler in Reilingen besonders mitgeprägt hat.

„Auch im Jahr 2020 ist in Reilingen viel passiert, obwohl man im Rückblick das Gefühl hat, es sei alles schon lange her“, so Fraktionssprecherin Sabine Petzold. Viele Projekte wurden fertiggestellt oder auf den Weg gebracht. Bedingt durch die Pandemie war die Arbeit des Gemeinderates „anders – aber nicht weniger intensiv“. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie steht die Gemeinde vor großen finanziellen Herausforderungen, deren Bewältigung für die FW-Fraktion ganz oben auf der Agenda steht. „Bürger transparent informieren und mit ins Boot holen – dann läuft der Hase!“, stellte Petzold fest.

„Im Kreis läuft’s rund“, so die Gesamtbetrachtung von FW-Kreisrat Bürgermeister Stefan Weisbrod auch mit Blick als Aufsichtsrat auf die GRN-Kliniken in der Corona-Pandemie. Er betonte, dass das Klinikpersonal in den vergangenen Monaten Herausragendes geleistet habe. Die Gesundheitsversorgung sei ausreichend vorhanden. / sp

