Interesse der Menschen nimmt ab

Reilingen. Im Dezember 2019 tauchte das Coronavirus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 verursacht, erstmals in China auf. Seither hat sich das Virus weltweit in immer neuen Mutationen verbreitet. Gegenwärtig lässt die ansteckendere Omikron-Variante in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen rasant in die Höhe schnellen. Täglich verzeichnet das Robert-Koch-Institut neue Rekordwerte und die 7-Tages-Inzidenz hat Mitte des Monats erstmals die Schwelle von 700 überschritten. Erst bis Mitte Februar soll der Höhepunkt mit hunderttausenden Neuinfektionen täglich erreicht sein.

Die gute Nachricht ist, dass Impfungen auch bei Omikron sehr gut vor schweren Verläufen schützen. Aber auch ein milder Verlauf kann für Erkrankte äußerst unangenehm sein, und mit hohem Fieber, Schüttelfrost und starken Kopf- und Gliederschmerzen einhergehen. Deshalb ist es wichtig, sich vor einer Infektion zu schützen. Booster-Impfung, Kontakteinschränkung und eine FFP2-Maske sind die effektivsten Maßnahmen.

Weitere Immunisierung erreicht

Als vollständig geimpft gelten in Deutschland mittlerweile 73,2 Prozent der Bevölkerung. Eine Auffrischungsimpfung hat erst knapp jeder Zweite erhalten (49,6 Prozent). Dennoch lassen sich immer weniger Menschen impfen, nimmt das Impfinteresse merklich ab. Diese Erfahrung musste auch Bürgermeister Stefan Weisbrod bei der lokalen Impfaktion am vergangenen Wochenende machen. Die von der Gemeinde kräftig beworbenen Vormittagstermine am Samstag und Sonntag nahmen nur etwa 120 Interessierte wahr, weit weniger, als ursprünglich erhofft. So manche bereitstehende Impfdosis blieb damit ungenutzt.

Die Impfungen verabreichte am ersten Impftag die Betriebsärztin des Rathauses, Dr. Jutta Hartmann, mit ihrem Team. Am Sonntagvormittag war es ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises, das die Spritze mit den Vakzinen von Moderna und Biontech ansetzte. Ein jeweils zehnköpfiges Helferteam aus Mitarbeitern des Rathauses und der Fritz-Mannherz-Hallen kümmerte sich um eine reibungslose Organisation. Es wurde von Eva Böhm und Uwe Schuppel angeleitet.

Bürgermeister Stefan Weisbrod hatte sich für diese neuerliche Immunisierungsaktion eingesetzt, um vor allem den noch nicht erreichten Ungeimpften ein Impfangebot unterbreiten zu können, aber auch vor Ort Auffrischungsimpfungen zu ermöglichen. Für ihn sind die von der Gemeinde initiierten örtlichen Impfaktionen ein wichtiger Baustein der Pandemiebekämpfung. Denn jede geimpfte Person mindere das Infektionsrisiko und schütze sich selbst gegen schwere Infektionsverläufe.

Zahlreiche Termine initiiert

Mittlerweile hat die Gemeinde in Kooperation mit Ärzten und dem Rhein-Neckar-Kreis mehr als ein halbes Dutzend lokale Impfaktionen organisiert. „Dabei sind deutlich über 1000 Impfwillige erreicht worden“, hebt Stefan Weisbrod hervor. Er darf sich in seinem Handeln durch die vergleichsweise niedrige Infektionsrate in der Gemeinde bestätigt fühlen, wo aktuell die wenigsten aktiven Corona-Fälle in der Region zu verzeichnen sind. jd

