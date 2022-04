Jugendliche integrieren

Reilingen. Die Jugendlichen in der Gemeinde sind erstmals dazu aufgerufen, eine eigene politische Vertretung zu wählen. Am 7. Mai können die Mädchen und Jungen zwischen 13 und 19 Jahren entscheiden, welchen neun der zehn möglichen Kandidaten sie ihre Stimme geben wollen. Wir stellen die Kandidaten der Jugendgemeinderatswahl kurz vor.

© Walter

Cosima Walter ist 17 Jahre alt und besucht derzeit die elfte Klasse des Wirtschaftsgymnasiums der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Handball, fährt Motorrad und leitet freitags die fröhliche Kinderstunde beim CVJM.

Warum willst du in den Jugendgemeinderat?

Cosima Walter: Ich möchte in den Jugendgemeinderat, um ein Ansprechpartner für die Jugendlichen zu sein, da manche vielleicht nicht den Mut haben, sich bei den Erwachsenen zu beschweren oder Probleme anzusprechen. Sie würden sich vielleicht eher an Jugendliche in ihrem Alter wenden. Ich möchte mich für sie einsetzen!

Welches Projekt liegt dir am Herzen?

Walter: Mein Projekt ist es, einen Weg zu finden, um Jugendliche in Reilingen zu integrieren. Eine meiner Ideen ist es, eine E-Mail-Adresse und einen Instagram-Account einzurichten, damit man dem Jugendgemeinderat seine Ideen oder Probleme einfach mitteilen kann. Somit steht der Jugendgemeinderat immer in Kontakt mit den Jugendlichen.

Wo muss die Gemeinde mehr für die Jugendlichen tun?

Walter: Ich finde die Gemeinde hat in letzter Zeit viel verändert, um die Jugendlichen einzubinden – wie zum Beispiel den Jugendplatz und den Jugendgemeinderat. Falls Jugendliche Ideen haben, können sie immer gerne auf mich zu kommen. Bild: Walter

