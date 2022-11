Jungsängern eine Stimme geben

Reilingen. Der Männergesangverein 1902 Reilingen hat während seiner Jahreshauptversammlung einen zukunftsweisenden Beschluss gefasst: einen neuen Chor für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 30 Jahren ins Leben zu rufen. Mit der Umsetzung dieses Projektes haben die Verantwortlichen des MGV auch sogleich begonnen.

Am Dienstag, 8. November, können sich interessierte Jungsänger nun ab 18 Uhr im Vereinslokal „Reilinger Hof“ zum ersten Mal zusammenfinden, um unter fachkundiger Anleitung gemeinsam zu singen. Die musikalische Leitung wird MGV-Dirigent Wolfram Sauer übernehmen, der seine schon mit etlichen Jugendchören erworbene Erfahrung einbringen möchte.

Außergewöhnliche Liedauswahl

„Die Liedauswahl werden die jungen Sänger ganz nach ihrem Geschmack selbst bestimmen, denn das gemeinsame Singen soll in erster Linie Spaß machen“, schreiben die Vereinsverantwortlichen. Somit sei davon auszugehen, von diesem neuen Chor in Zukunft ein zeitgemäßes und wahrscheinlich sehr poppiges Repertoire an Chormusik in hoher musikalischer Qualität präsentiert zu bekommen.

Die Sänger haben sich für diese Neugründung noch einiges mehr einfallen lassen, wie auch der neue, dreisprachig gestaltete Werbeflyer beweist, denn das ist den MGV-Verantwortlichen wichtig: „In Gemeinschaft von Gleichgesinnten harmonisch zusammen zu singen und daran Freude und Spaß zu haben. Dazu lädt der MGV ab sofort herzlich alle jungen Leute ein, die gerne singen“, heißt es in der Ankündigung für die Auftaktveranstaltung am 8. November. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.mgv-reilingen.de