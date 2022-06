Käte Baumann erhält Reilinger Ehrenring

Von einer „Sternstunde für die Gemeinde“ und einer „außergewöhnlichen Persönlichkeit“ sprach Bürgermeister Stefan Weisbrod in seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste, die sich in der Aula der Schillerschule eingefunden hatten, um einer Frau ihre Aufwartung zu machen, die als „echtes Reilinger Mädel“, so Sabine Petzold, das Leben in der Gemeinde maßgeblich prägt: Käte Baumann, die am Sonntag

...