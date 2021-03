Reilingen. Der Angelsportverein (ASV) Reilingen konnte den Bürgern Corona-bedingt im vergangenen Jahr nicht in gewohnter Art die Backfische zum Karfreitag anbieten. In den folgenden Monaten entwickelten die Verantwortlichen des ASV daher ein Konzept zum Mitnahme-Verkauf auf Vorbestellung, teilt der Verein mit.

Der Zuspruch über die Gemeindegrenze hinaus war überwältigend und so wurden bereits im vergangenen Jahr zwei große Mitnahme-Fischverkäufe am Tag der Dorfgemeinschaft und an Kerwe durchgeführt. Nun freut sich der ASV Reilingen darauf, Besucher mit Fischspezialitäten in Form von gebackenen Zanderfilets, geräucherten Forellen und Kartoffelsalat zu versorgen.

Scheine schnell ausfüllen

Der Verkauf findet – nur auf Vorbestellung – am Karfreitag, 2. April, von 11 bis 15 Uhr im ASV-Vereinsheim, Alter Rottweg 11, statt. Bestellscheine müssen bis spätestens Montag, 29. März, per Post (Alter Rottweg 11, 68799 Reilingen) oder per E-Mail (bestellung@asv-reilingen.de) beim Verein eintreffen. zg