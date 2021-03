Reilingen. Regelmäßig zum Frühling präsentiert sich der den Burgweg säumende Obstbaumbestand in einem reinweißen Blütenkleid. Damit die durch den Klimawandel schon vielfach angeschlagene Vitalität erhalten bleibt, muss alljährlich ein fachkundiger Pflegeschnitt erfolgen. Mit dieser Aufgabe hat die Gemeinde Landwirtschaftsmeister Jürgen Schell betraut.

Wenige Tage vor der Vogelschutzzeit erhielten die erst vor sieben Jahren angepflanzten Jungbäume einen Erziehungsschnitt. Damit können sie sich ordentlich entwickeln und gesund heranwachsen, wenn sie denn die über die Sommermonate häufiger werdenden Hitze- und Trockenperioden überstehen. Natürlich fördern die Pflegemaßnahmen auch einen ordentlichen Fruchtansatz. Den Kostenaufwand für diese Arbeiten übernimmt die Gemeinde.

Erhalt steht im Vordergrund

In zwei vorausgehenden Aktionen hatte Jürgen Schell bereits dem Altbestand der für die Region typischen Obstbäume einen schonenden und baumerhaltenden Pflegeschnitt zukommen lassen. Störende Äste und Totholz, die möglicherweise Radler und Fußgänger gefährden könnten, wurden entfernt und ebenso die Baumkronen ausgelichtet. Beide Maßnahmen unterstützt der Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar mit einen hälftigen Kostenzuschuss.

„Mittlerweile ist am Burgweg kein einziger Obstbaum mehr anzutreffen, der nicht in irgendeiner Art und Weise im Wuchs gehemmt oder erheblich geschädigt ist“, zeigt sich Bürgermeister Stefan Weisbrod besorgt. Eine Thematik, die in der Gemeinde schon öfter erörtert wurde, die durch den Wandel des Klimas immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Als „herausfordernd, aber nicht aussichtslos“, beschreibt Jürgen Schell die gegenwärtige Situation. Denn „der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, der zweitbeste ist heute“.

Streuobstinitiative angeregt

Wie bei der Kindererziehung sei es gerade in Zeiten klimatischer Umbrüche mehr denn je erforderlich, sich um die Jungpflanzen zu kümmern, ihnen Pflege und Erziehung zukommen zu lassen, betont der Landwirt. Aus seiner Sicht sei deshalb ein stärkeres, bürgerschaftliches Engagement in Umweltfragen zu wünschen. Vorstellen könne er sich eine Streuobstinitiative, wo er sich auch gerne selbst einbringen würde. jd