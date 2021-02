Reilingen. Wenn der Gemeinderat zu seiner Sitzung am Montag, 1. März, in der Aula der Schillerschule zusammenkommt, muss er sich unter anderem mit der Frage befassen, ob es im Vorfeld der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 21. März, zu einer öffentlichen Kandidatenvorstellung kommen soll. Mit Amtsinhaber Stefan Weisbrod und Samuel Speitelsbach stehen zwei Kandidaten fest. Sie wurden vom Gemeindewahlausschuss bei seiner Sitzung im Anschluss an das Ende der Bewerbungsfrist für die Wahl zugelassen.

Nach Paragraf 47 der Gemeindeordnung kann die Gemeinde den Bewerbern, die für die Wahl zugelassen sind, Gelegenheit geben, sich den Bürgern in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen.

Gemeindeordnung ist flexibel

Wohlgemerkt, eine Kann-Vorschrift. Der Gemeinderat kann sich sehr wohl gegen eine öffentliche Vorstellung aussprechen, nicht jedoch für den Ausschluss einzelner Kandidaten. Entweder alle, oder keiner, so sieht es die Gemeindeordnung vor. Die Verwaltung gibt in der Sitzungsvorlage aber auch zu bedenken, dass es in erster Linie Aufgabe der Bewerber ist, den Wählern ein Bild von sich zu vermitteln. Ein Anspruch auf die Durchführung einer öffentlichen Vorstellung besteht nicht.

Angesichts der Tatsache, dass es für den Wahlgang zwei Bewerber gibt, von denen der eine, Dauerkandidat Samuel Speitelsbach (siehe unten), eine zumindest umstritten Figur ist, haben wir im Vorfeld der Ratssitzung die Fraktionssprecher gefragt, wie sie zu einer öffentlichen Kandidatenvorstellung stehen.

Sabine Petzold (FWV) hat zu einer öffentlichen Vorstellung der Bewerber eine klare Meinung: „Wir sprechen uns gegen eine öffentliche Vorstellung aus, da wir dem Kandidaten Speitelsbach mit seinen durchaus rechten Parolen kein Forum bieten möchten.“

„Der zweite Bewerber ist aus meiner Sicht nicht zum Bürgermeister geeignet. Es fällt schwer, seine Gedanken in den veröffentlichten Artikeln nachzuvollziehen. Wir sind ein freies Land und daher kann er sich gerne bewerben“, stellt Peter Kneis für die CDU fest und fügt hinzu, dass er in der jetzigen Pandemie und dem Lockdown eine öffentliche Kandidatenvorstellung für nicht sinnvoll erachtet. „Es müsste ein Format gefunden werden, dass es allen Bürgern ermöglichen würde, daran teilzunehmen. Das wäre sicherlich sehr schwierig, hier alle Altersgruppen einzubinden. Unser Bürgermeister ist in Reilingen bekannt und nach dem Verhalten des zweiten Bewerbers auf solchen Veranstaltungen, beispielsweise in Weinsberg, wollte ich ihm auch keine Bühne geben.“

„Die SPD-Fraktion wird sich – unabhängig von der Person des Gegenkandidaten – schon aus grundsätzlichen Überlegungen gegen eine öffentliche Kandidatenvorstellung aussprechen. Angesichts der aktuellen Corona-Lage wäre eine solche Veranstaltung aus unserer Sicht auch überhaupt nicht durchführbar“, stellt Fraktionssprecher Dieter Rösch fest und wendet sich damit grundsätzlich gegen eine öffentliche Veranstaltung in Corona-Zeiten.

„Die FDP-Fraktion spricht sich dafür aus, dass auf eine öffentliche Kandidatenvorstellung verzichtet werden kann“, stellt deren Fraktionssprecher Jens Pflaum fest und Lisa Dorn (Grüne) spricht sich gleichfalls nicht für eine Kandidatenvorstellung aus.

Keine Mehrheit in Sicht

Womit es wohl den Bewerbern überlassen wird, sich in den kommenden drei Wochen in der Gemeinde bekannt zu machen. Ein öffentliches Forum wird es auf jeden Fall in der Gemeinde nicht geben.

Neben der Frage der Kandidatenvorstellung wird sich der Rat noch mit dem Thema EDV an der Schillerschule, hierbei geht es um eine Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Neckar-Kreis zum Thema Digitalisierung, der Erweiterung des Gebiets der Ortskernsanierung und einer Erklärung zum Klimaschutzpaket des Landes befassen.