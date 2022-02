Keine Mittel für die Schlossmühle

Reilingen. Die Beratungen zum Gemeindehaushalt waren Anlass trotz der Corona-Pandemie den „Liberalen Stammtisch“ in der Tennisklause durchzuführen. Fraktionssprecher Jens Pflaum erläuterte dabei den Etatplan der Gemeinde und stellte dabei die ein oder andere Position zur Diskussion. Die Haushaltslage sei nicht besonders erfreulich, stellte der Liberale zu Beginn fest.

Durch Pflichtaufgaben, so Pflaum, wie zum Beispiel dem Kindergarten- oder Feuerwehrwesen kämen auf die Kommunen ungeahnte Ausgaben zu, an denen kein Weg vorbeiführe.

Neben den vielfältigen Aufgaben der gemeindlichen Daseinsvorsorge, welche Kämmerer Christian Bickle in sehr plausibler Art im Haushaltsplan darstelle, gebe es Haushaltsstellen, die sich die Gemeinde freiwillig zur Aufgabe mache, zum Beispiel die Förderung der Vereine. Darauf könne und müsse man ein genaues Augenmerk richten, so Pflaum.

Für die FDP und ihre Gemeinderäte Jens Pflaum und Peter Schell ist das Thema „Areal der ehemaligen Schlossmühle“ eine Haushaltsstelle, die aus dem Ruder zu laufen scheint beziehungsweise schon gelaufen ist, so Gemeinderat Peter Schell. Die FDP-Räte befürchten daher bereits heute einen finanziellen Schaden in Millionenhöhe für die Gemeinde.

Was wurde aus dem „Filetstück“?

Nachdem die Gemeinde die Schlossmühle mit Gelände erworben hatte, habe man noch von einem „Filetstück“ für die Gemeinde gesprochen. Eine damals auch mit den Denkmalschützern abgesprochene und die historische Geschichte des Areals berücksichtigende Wohnbebauung von etwa einem Hektar habe vorgelegen. Diese sei aber Partikularinteressen im Gemeinderat verworfen worden. Es sei schon einige Jahre her, so Peter Schell, dass man dem entsprechenden Bieter das Areal zusprach. Von den sechs- bis siebenhunderttausend Euro sei jedoch noch kein einziger Euro in die Gemeindekasse geflossen.

Noch kein Geld geflossen

Welche zwingenden Gründe vorlagen, dass man auf Kosten der Allgemeinheit das stattliche Mühlenwohnhaus abriss, sei schon eine fragwürdige Sache gewesen. Auch wenn einige Fakten dagegen sprächen, wolle man im Freundeskreis Wersau und im Gemeinderat dies nur halbherzig zur Kenntnis nehmen. Laut Jens Pflaum hat die FDP-Fraktion aus diesem Grund zum Haushalt 2022 den Antrag gestellt, die für das Schlossmühlen-Areal eingestellten 300 000 Euro vorerst einzusparen.

„Solange von den federführenden Stellen, der Uni Heidelberg und dem Regierungspräsidium keine Planungen und Kostenschätzungen für unsere Gemeinde vorliegen und keine Aussagen zu den Folgekosten aller kommenden Jahre gemacht werden können, ist diese Summe an anderer Stelle zu verwenden“, begründete Schell.

So sprach sich die Versammlung dafür aus, die im Haushalt eingestellte Summe für die dringend nötigen Sanierungsmaßnahmen des Dorfgemeinschaftshauses und des Philipp-Bickle-Heimatmuseums zu verwenden. Am besten wäre es, sobald die nötigen Fakten vorliegen, sich mit der Bürgerschaft zu beraten. Nur mit guten und wertfreien Informationen könne man sich ein Bild zu diesem Thema von der Meinung der Reilinger verschaffen und gute Entscheidungen treffen. zg