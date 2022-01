Kerstin Tron leitet Hauptamt

Reilingen. Seit dem 1. Juni ist das Hauptamt in weiblicher Hand: Kerstin Tron trat ihr Amt und damit die Nachfolge von Hauptamtsleiter Wolfgang Müller an, der nach Jahren im Reilinger Rathaus ins Regierungspräsidium nach Karlsruhe wechselte. Die 43-Jährige bringt für das Amt zahlreiche Qualifikationen mit, gab dafür ihre Stelle im Landratsamt im Enzkreis auf. Sie ist studierte Diplom-Verwaltungswirtin (FH) – ihr Diplom hat sie in Kehl abgelegt. Daneben hat sie bei der IHK eine Ausbildereignungsprüfung bestanden und ist kompetente Wirtschaftsförderin. / aw

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1