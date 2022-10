Kerwe wird in Reilingen gefeiert

Reilingen. Der traditionelle Kerwe-Rummel findet von Samstag, 22. Oktober, bis Dienstag, 25. Oktober, bei den Fritz-Mannherz-Hallen statt. Der Parkplatz bei den Mannherz-Halle muss daher von Mittwoch, 19. Oktober, bis Dienstag, 25. Oktober, gesperrt bleiben.

Aufgrund der Rechtsverordnung dürfen die Verkaufsstellen in der Gemeinde am Sonntag, 23. Oktober, aus Anlass des Kirchweihfestes in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Rathaus geschlossen

Das Rathaus bleibt am Kerwemontag, 24. Oktober, geschlossen. Gleiches gilt für die Fritz-Mannherz-Hallen, in denen an diesem Tag kein Trainingsbetrieb möglich ist. zg