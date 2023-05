Kind beschädigt Porsche in Reilingen - rund 2000 Euro Schaden

Reilingen. Ein junges Mädchen hat am Samstagabend in Reilingen einen geparkten Porsche beschädigt. Laut Polizeiangaben beobachtete eine Zeugin, wie das Mädchen, das mit einem erwachsenen Mann und einem weiteren Kind auf Fahrrädern unterwegs war, von der Kirchenstraße in die Ziegelstraße einbog und dabei ins Straucheln geriet. Dadurch blieb sie an dem am Straßenrand geparkten Porsche hängen.

Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß offenbar nicht verletzt. Nach dem Aufprall schaute sich der Erwachsene die Beschädigungen an dem Auto an, entfernte sich jedoch im Anschluss von der Unfallstelle. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur, ungefähr 1,40 Meter groß, etwa 8-10 Jahre alt, dunkle, glatte Haare, westeuropäisches Erscheinungsbild.

An dem Porsche entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Weitere mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205/2860-0 in Verbindung setzen.