Kinder früh einbinden

Reilingen. Schon seit der Gründung des Musikvereins „Harmonie“ Reilingen, ist es dessen Ziel, junge motivierte Musiker auszubilden und nach und nach ins Orchester zu integrieren. Um den Fortbestand des Vereins zu sichern, beschloss die Vereinsleitung mit dem neuen Jugendleiterteam Corina und Alexander Hartmann, nun neue Wege in der Jugendausbildung zu beschreiten.

So will man Kindern ab vier Jahren im Rahmen einer musikalischen Früherziehung die Freude am gemeinsamen Musizieren zeigen und interessierten Jugendlichen ab dem Vorschulalter Blockflötenunterricht und ab der dritten Grundschulklasse Instrumentalunterricht anbieten. Die Ausbildung ist übrigens an den Instrumenten Querflöte, Klarinette, Horn, Trompete, Posaune, Tuba und Schlagzeug möglich.

Am Mittwoch, 5. April, finden zwei Infoveranstaltungen im Proberaum im Franz-Riegler-Haus, Alte Friedhofstraße, statt: Um 18 Uhr für Blockflöten- und Instrumentalunterricht und um 20 Uhr für Musikalische Früherziehung. zg