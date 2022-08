Kinder für Sport begeistern

Reilingen. Nach zwei Jahren Corona-Pause durfte der Tennisverein erneut 20 Kinder des St. Josef Kindergartens, die demnächst eingeschult werden, bei sich auf der Tennisanlage begrüßen.

Nach einer kleinen Stärkung wurde den künftigen Schulkindern mit Laufspielen, Jonglierübungen, Geschicklichkeitsspielen und Koordinationsübungen einen Einblick in das Training für die Tenniskinder vermittelt. Das Trainerteam mit Emmy, Ottmar und Natascha hatte mindestens genauso viel Spaß wie die Tennisneulinge. In den Pausen gab es frische Melonen und kühle Getränke. Viel zu früh mussten die Kinder den Weg zurück in den Kindergarten antreten. Und schon jetzt steht fest: Im nächsten Sommer gibt es ein Wiedersehen.

Und wer nicht so lange warten möchte: Die Gruppe der Tenniskinder freut sich immer über weiteren Zuwachs. Sie trainiert montags von 16 bis 17 Uhr auf der Tennisanlage. Wer Interesse hat, kann nach den Sommerferien vorbeikommen und mitmachen. zg