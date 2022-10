Kinder und Medien

Reilingen. Zu einem Vortrag über „Whatsapp, Instagram und Tiktok: was geht uns Eltern das an?“ wird am Donnerstag, 20. Oktober, 19 Uhr, in die Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule eingeladen.

Moritz Becker stellt auf nachvollziehbare, bisweilen nachdenkliche, aber auch auf unterhaltsame Art und Weise die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dar und gibt Hilfestellungen in der (Medien-) Erziehung und Argumente für Zuhause.

Die Organisation und die Bewirtung der Gäste mit diversen Getränken übernimmt der Vorstand des Förderkreises, finanziell wird die Veranstaltung unterstützt durch ei-ne Spende der Firma Krämer + Schifferdecker in Reilingen.

Der Eintritt ist kostenfrei, doch bittet der Verein im Sinne der Schule um eine Spende für Eintritt und Getränkeverzehr. zg