Kindergarten in Reilingen wird teurer

Reilingen. Die Fortschreibung der kommunalen Bedarfsplanung für die Betreuung und die Anpassung, also Erhöhung der Kindergartenbeiträge für 2022/23, stehen auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montag, 18. Juli, um 19 Uhr in der Aula der Friedrich-von-Schiller-Schule. Baulich geht es um das Nutzungspotenzial des Daches der Fritz-Mannherz-Hallen zur Installation von Photovoltaikanlagen und die Sanierung der Ziegelstraße. Der Finanzzwischenbericht 2022 des Kernhaushalts und die Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften mit Festsetzung der Benutzungsgebühren stehen ebenso auf der Tagesordnung wie die Verlängerung des Kooperationsvertrags mit der Universität Heidelberg Ausgrabungsstätte Burg Wersau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1