Kirchengemeinden tauschen Osterkerze

Reilingen. Die gelebte Ökumene hat in der Gemeinde einen großen Stellenwert. Aus dieser Verbundenheit heraus erwuchs vor vielen Jahren ein Osterritual, das mit großer Herzlichkeit gepflegt wird. Beide Kirchengemeinden gestalten eine Osterkerze, die sie miteinander tauschen.

Normalerweise findet der Austausch der Kerzen in einem Gottesdienst statt. Aber seit den Einschränkungen der letzten zwei Jahren gibt es ein Treffen in kleiner Runde, um die Kerzen zu wechseln. In diesem Jahr trafen sich dazu der Gemeindereferent der Seelsorgeeinheit Hockenheim Thorsten Gut und Silvia Kief vom Reilinger Gemeindeteam mit Pfarrerin Eva Leonhardt und Pfarrgemeinderat Walter Dorn vor der evangelischen Kirche.

Gemeindereferent Thorsten Gut ließ sich dabei von dem Zitat „Aus Kreuz und Leiden blühen Osterfreuden“, aus dem Lied „Christus ist erstanden“, kreativ leiten. Angela Hoffmann gestaltete die Kerze in bunten Farben, die Hoffnung bringen sollen, dass nach dem vielen Negativen in der Welt, bald wieder positive Freuden herrschen. kd

