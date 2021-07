Kisten mit Spielen für eine aktive Pause

Reilingen. Seilspringen, Gummitwist und Fangspiele gehören seit Jahrzehnten zu den Lieblingsspielen der Kinder auf dem Pausenhof. Kein Wunder, dass sich die Grundschüler der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule nun riesig darüber freuen, dass jede Grundschulklasse eine Spielkiste mit genau diesen Lieblingsspielen erhalten hat. Und es finden sich darin noch viele weitere tolle Spiele, darunter unter anderem Frisbeescheiben und Indiacas.

Angeregt haben diese Beschaffung Schulsozialarbeiter Tobias Dorn und die Lehrerin der zweiten Klasse, Astrid Lösch. Sie haben erkannt, dass die Kinder, die während der Pausen im vorderen Teil des Schulhofes spielen, keine Spielgeräte haben, die sie nutzen können. Aus diesem Grund haben sie sich beraten und altersgerechte sowie passende Kleinspielgeräte für die Kinder ausgesucht, um sie in Kisten verpackt an die ersten bis vierten Klassen zu verteilen.

Förderverein sichert Finanzierung

Die Idee zur Beschaffung dieser Spielkisten stieß bei den Lehrern und der Schulleitung sofort auf Zustimmung. Auch der Förderkreis Schiller-Schule war von der Idee überzeugt und sagte die Finanzierung von 1500 Euro begeistert zu. So kamen, neben Tobias Dorn und Astrid Lösch, auch Karen Goldbach und Kathrin Krist als Vertreter für den Förderkreis, auf den Schulhof, um die neuen Spielkisten an die Kinder zu übergeben. Schulleiter Falk Freise ließ es sich nicht nehmen, an diesem Tag selbst einmal in den Kisten zu stöbern und freute sich mit den Kindern. Weiter war Matthias Krämer von der Reilinger Firma Krämer und Schifferdecker anwesend, der ebenfalls eine Spende von 1000 Euro übergab.

Dass die Anschaffung der Spielkisten, für die die Kinder selbst verantwortlich sind, ihren Sinn voll und ganz erfüllt, zeigte sich sofort. „Wir konnten recht schnell feststellen, dass die Kinder ihre Kisten regelmäßig mit auf den Pausenhof nehmen und aktiv nutzen. Auch gibt es seitdem viel weniger Streit unter den Kindern, da sie nun in dem besagten Bereich Kleinspielgeräte haben, die sie nutzen können“, sagte Tobias Dorn, der sich für die gute Zusammenarbeit bei dem Projekte bedankt.

