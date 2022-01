Knete selbst hergestellt

Reilingen. Ende vergangenen Jahres hat die Kindertagesstätte „Die kleinen Sterne“ die Forscherplakette 2021 der Forscherstation erworben. Natürlich entdecken die Kinder ständig im Spiel die Welt, ergänzend dazu werden ihnen in der Kita viele Angebote gemacht, um Dingen auf den Grund zu gehen.

Nun wollen sie ihr Forschertagebuch starten. Darin möchten sie Angebote festhalten, bei denen die Krippenkinder und die Kindergartenkinder explorieren und somit den Dingen forschend auf den Grund gehen. Begonnen hat das Jahr mit dem Kennenlernen unterschiedlicher Beschaffenheit, das am Angebot des Knete-Herstellens begreifbar gemacht wurde.

Als Erstes haben die Kinder die Zutaten zusammengesucht und geschaut: Was ist fest und was ist flüssig? Danach wurde überlegt, wie die Zutaten zusammen zu einem nicht klebenden „Teig“ werden, den man als Knete benutzen kann. Also haben die Kinder Mehl und Salz vermischt und auch mal mit den Händen darin gefühlt.

Sie haben festgestellt, dass das Pulver trocken ist und leicht staubt. Als Nächstes wurde Wasser und Öl zu dem Mehl und dem Salz gegeben, ohne es zu vermischen. Die Kinder hatten großen Spaß mit ihren Fingern zu fühlen, dass es oben nass ist, weiter unten pulverig und wenn man es mischt wird es klebrig.

Auch haben die Kinder entdeckt, dass sich das Öl nicht ganz mit dem Wasser vermischt und kleine „Kreise“ auf der Oberfläche entstehen. Zuletzt wurde alles mit einem Rührgerät vermischt. Die Kinder der Indianer-Gruppe fanden den Teig eindeutig zu klebrig. Ihre Idee war es deshalb, noch etwas trockenes Mehl dazu zugeben.

Und die Idee war genau richtig! Es entstand eine richtig schöne, nicht klebende Knete, mit der sie den Rest des Tages kreativ geknetet, gebacken und experimentiert haben. zg