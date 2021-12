Kontakte reduzieren: Geänderte Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung

Reilingen. Die Mitarbeiter des Rathauses sind von Dienstag, 28. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Am Freitag, 7. Januar, bleibt das Rathaus geschlossen.

Wegen der anstehenden Umbauarbeiten im Erdgeschoss werden einzelne Ämter vorübergehend in anderen Örtlichkeiten untergebracht sein: Das Passamt wird während der Umbauarbeiten in einem Bürocontainer auf dem Rathausplatz, das Sozialamt wird vorübergehend in Zimmer 114 des Rathauses untergebracht sein.

Es bleibt jedoch weiterhin unumgänglich, für persönliche Vorsprachen einen Termin zu vereinbaren. Bei unangemeldeten Besuchen kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Die Telefonzentrale der Gemeindeverwaltung, Telefon 06205/95 20, ist behilflich, den richtigen Ansprechpartner im Rathaus zu finden.

Ab dem 1. Januar 2022 dürfen die Gebäude der Gemeindeverwaltung nur noch mit vorliegendem 3G-Nachweis betreten werden, wobei ein negativer Schnelltest ausreichend ist. Beim Betreten des Gebäudes und während eines Termins besteht durchgängig die Pflicht, einen medizinischen Mund-Nase-Maske zu tragen. zg

