Kontrolle auf A6 bei Reilingen: Ohne Führerschein, aber mit Diebesgut erwischt

Reilingen. Bei einer Polizeikontrolle haben die Fahndungskräfte der Autobahnpolizei einen Wagen kontrolliert und dabei Einbruchwerkzeuge sowie Taschen mit verschiedenen Kleidungsstücken aufgefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kontrollierten die Beamten am Montag gegen 13.15 Uhr den Opel auf dem Mitfahrerparkplatz an der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Die beiden männlichen Insassen konnten sich beide nicht ausweisen. Insbesondere konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt wird.

Bei der anschließenden Durchsuchung des mitgeführten PKW fanden die Beamten diverse Einbruchswerkzeuge sowie Taschen mit verschiedenen Kleidungsstücken vor, an denen sich noch die Sicherungsetiketten befanden. Da für die Kleidung keine entsprechenden Kaufbelege vorgelegt werden konnten, wurden diese sichergestellt. Gegen beide Personen werde nach Polizeiangaben nun ein Verfahren wegen Verdachts des Diebstahls eingeleitet.