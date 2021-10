Konzert lädt zum Nachdenken ein

Reilingen. Am Samstag traf man sich bei der Ausstellung „Wege aus der Depression“ in der evangelischen Kirche, um ein Video-Konzert zu genießen. Die Künstlerin Marie-Luise Gunst litt selbst an Depression und hat mit ihren Liedern einen Weg aus der Krankheit gefunden. Sie reist mit ihrem Programm durch ganz Deutschland.

Ihre Konzerte beginnen, wie sie es selbst nennt, mit „dunklen“ Liedern, hin zu „hellen“ Liedern mit hoffnungsvollen und aufmunternden Texten. So sang sie auch im Konzert das Lied „Risse sind Gold wert“, das Titellied ihrer im August 2020 erschienenen CD.

In dem Lied singt sie von den Rissen des Lebens, die einen Menschen wertvoll machen können. Sie bezieht sich auf die alte japanische Tradition, Risse in Porzellan- und Keramikschalen mit Gold aufzufüllen. Somit wird der Gegenstand wertvoller als vorher. Dieses Bild überträgt sie eindrucksvoll auf den Menschen.

Das knapp einstündige Konzert, das Corona-bedingt als Video vorgetragen wurde, lud die Zuhörer zum Nachdenken ein und war eine schöne Form, sich mit dem Thema Depression auseinanderzusetzen.

Die Ausstellung in der Kirche ist bis Sonntag, 31. Oktober, jeweils freitags und samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Freitags um 18 Uhr und sonntags um 15 Uhr wird ein Infofilm gezeigt. tb