„Krieg ist grausam und menschenverachtend“

Region. Der Landesverband der Landfrauen verurteilt den Angriff auf die Ukraine und wünscht sich im Vorfeld des 111. Internationalen Frauentags an diesem Dienstag, 8. März, Frieden. Ein Wunsch, dem sich auch die Ortsverbände der Landfrauen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft anschließen.

„Der Internationale Frauentag entstand vor dem Ersten Weltkrieg als Initiative von Frauen um den Kampf für Frieden, Gleichberechtigung und das Wahlrecht. Heute – 111 Jahre später – ist durch den Krieg in der Ukraine der Weltfrieden erneut bedroht“, heißt es in der Resolution, die Claudia Geng, die Vorsitzende des Reilinger Ortsverbandes der Landfrauen, übermittelt. Deshalb, heißt es weiter, stelle sich der Landfrauenverband Württemberg-Baden zum diesjährigen Frauentag an die Seite der ukrainischen Frauen, Kinder und Männer, deren Heimat und Lebensgrundlagen zerstört werden.

Sorge beim Blick nach Osten

„Mit großer Sorge blicken wir in den Osten Europas. Was niemand für möglich hielt, ist eingetreten: ein Krieg in Europa. Nach zwei Weltkriegen, die unendliches Leid für die Menschen verursachten, hat die Weltgemeinschaft vor über 70 Jahren ,Nie wieder Krieg‘ ausgerufen“, so Marie-Luise Linckh, die Präsidentin des Landesverbandes. „Wir Landfrauen, Bürgerinnen und Mütter von Kindern, wollen, dass die Kinder dieser Welt in Frieden aufwachsen können.“

Krieg sei kein unabwendbares Schicksal. Krieg sei grausam und menschenverachtend. Er kenne nur Verlierer und bedeute immer eine Niederlage für die gesamte Menschheit, betont der Landesverband weiter. Die Welt sei voll von atomaren, biologischen und Cyber-Waffen und die Gefahr, dass weitere Staaten mit hineingerissen würden, sei immens groß.

„Dieser Krieg ist auch ein Angriff auf die europäische Stabilität und ihre Werteordnung“, betonen die Landfrauen und stellen zudem fest: „Keine Regierung hat das Recht, einem anderen Staat seine Existenz abzusprechen. Keine Regierung hat das Recht, einen völkerrechtswidrigen Krieg zu beginnen.“ Und: Keine Regierung habe das Recht, aus wirtschaftlichen, geopolitischen oder reinen Machtinteressen das Leben von Bürger zu gefährden.

Die aktuelle Situation zeige, wie wertvoll die demokratische Staatsform mit ihren Merkmalen der Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung ist. Sie sei keine Selbstverständlichkeit und müsse beständig mit Leben gefüllt werden.

Die über 50 000 Landfrauen in Baden-Württemberg rufen dazu auf, über die notwendigen Sanktionen und die militärische Unterstützung hinaus weiterhin die vielfältigen demokratischen Möglichkeiten von Deeskalation und Diplomatie zu nutzen, um den Konflikt beizulegen. Dies entspreche der im Koalitionsvertrag festgehaltenen Verantwortung der deutschen Bundesregierung, für die „Sicherung von Frieden und Freiheit und der Wahrung der Menschenrechte in der Welt“ einzutreten. Präsidentin Linckh erinnert an den Humanisten Erasmus von Rotterdam, der 1517 in seiner „Klage des Friedens“ schrieb: „Warum bedenken sie nicht lieber die Tatsache, dass die Welt das gemeinsame Vaterland aller ist?“ zg