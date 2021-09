Kritik an Götterbaumschnitt

Reilingen. Nicht zufrieden mit dem Kronensicherungsschnitt am Götterbaum am Kattunischen Eck äußerte sich Hella Müller zum Auftakt der Sitzung des Gemeinderats. Der Baum hätte ringsum um 15 Prozent eingekürzt werden sollen, so habe es ihr Gutachter empfohlen, stattdessen sei er nur auf der Seite zum Café Lumen beschnitten worden. Sie vermisste auch eine Reaktion auf ihre Hinweise auf defekte Rinnsteine in Bürgermeister-Kief- und Bürgermeister-Römpert-Straße sowie den nicht funktionierenden Quellstein auf dem Friedhof. Bürgermeister Stefan Weisbrod erklärte, der Pflegeschnitt sei von einem Fachunternehmen sachgerecht durchgeführt worden. Die Mängelberichte seien an die beauftragten Unternehmen weitergegeben worden, es werde nachgehakt. mm

