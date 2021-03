Reilingen. Sven Seiler, der Leiter der kommunalen Schulbetreuung, hieß zum 1. März Karsten Gröning als neuen Koch in der Schulmensa willkommen. Die Verstärkung des Küchenteams war, durch die stetig ansteigenden Anzahl an frisch zubereiteten Essen, notwendig. Wurden 2015 noch 131 Essen gekocht, verlassen derzeit über 350 Essen die neue Küche in der Friedrich-von-Schiller-Schule.

Seit Mitte Januar ist das Herzstück des Schulbauprojekts, die neue ebenerdige Mensa mit vollausgestatteter Kochküche, betriebsbereit. Die maximale Auslastung liegt bei bis zu 450 Essen pro Tag. Doch wegen des Corona-bedingten Lockdowns befindet sich die neue Küche aktuell nur in einem Teilbetrieb.

Frisch und abwechslungsreich

Karsten Gröning aus St. Leon-Rot hat 1987 seine Ausbildung zum Koch abgeschlossen. Er konnte in einigen Hotels und Restaurants in der Region viele Erfahrungen sammeln und war einige Jahre selbstständig. Jetzt übernimmt Karsten Gröning die Leitung der neuen Schulmensa. „Ich freue mich, dass die Gemeinde frische und abwechslungsreiche Kita- und Schulverpflegung anbietet und ich dabei mithelfen darf, die Kinder gesund zu ernähren“, so Karsten Gröning.

Der Leiter der Kommunalen Betreuung, Sven Seiler, begrüßte den neuen Mitarbeiter und wünschte ihm eine erfolgreiche Einarbeitungszeit. Ein Blumengruß und die besten Wünsche zum Start bei der Gemeinde von Bürgermeister Stefan Weisbrod durften nicht fehlen. zg