Kultur für alle zugängig machen

Reilingen. In Verbindung mit jährlich auszugebenden Gutscheinkarten können mit dem Landesfamilienpass zahlreiche Einrichtungen wie Schlösser, Gärten und Museen in ganz Baden-Württemberg unentgeltlich oder zu einem ermäßigten Eintritt besucht werden.

Wer erhält einen solchen Pass? Familien, die mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben, Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwerbehinderten Kind, dessen Grad der Behinderung 50 Prozent oder mehr beträgt, Familien die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind und mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben sowie Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, haben die Möglichkeit, einen Landesfamilienpass zu beantragen.

Bürgerbüro ist Ansprechpartner

Die Anträge auf die Ausstellung eines Landesfamilienpasses nehmen die Mitarbeiter des Reilinger Bürgerbüros, Zimmer 109, entgegen. Dort erhalten die Berechtigten auch die Gutscheinkarten, teilt die Verwaltung jetzt mit. Bei Antragstellung von Familien, die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind, oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, bitten die Reilinger Verantwortlichen um Vorlage des aktuellen Leistungsbescheides.

Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten die für das Jahr 2023 gültigen Gutscheinkarten ohne einen neuen Antrag. Für die Aushändigung ist allerdings der Familienpass in der Gemeindeverwaltung vorzulegen. zg