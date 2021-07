Kurz vorm Aufstieg

Reilingen. Vorsitzender Thomas Bareiß begrüßte im Hof der Graf-Zeppelin-Straße die Schachfreunde in Reilingen. Dabei wurde der eingeschränkte Spielbetrieb bedauert, seien es die unterbrochenen Verbandsspiele, die vielen Ausfälle bei der Schulschach-AG oder die leider nur online stattfindenden Jugendtrainings und -turniere.

Peter Fasel freute sich über die sehr gute Leistung der ersten Mannschaft in der Bereichsliga, die ungeschlagen Tabellenführer ist. Der durch Corona unterbrochene Spielbetrieb wurdeAnfang Juli mit mit einem Sieg gegen das Team „Chaos“ fortgesetzt. Zwei Brettpunkte am letzten Spieltag gegen Hockenheim reichen für die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga. Thomas Bareiß berichtete vom Erreichen des dritten Platzes in der Meisterrunde der zweiten Mannschaft. Die Dritte spielte problemlos und erreichte bisher auch einen guten dritten Platz. Er dankte den Eltern, die die Fahrdienste übernommen haben. „Da wir momentan viele spielfreudige Kinder und Jugendliche haben, überlegen wir, in der kommenden Saison eine zweite Einsteigermannschaft zu melden“, so Bareiß.

Kassierer Peter Fasel war mit dem erarbeiteten Überschuss sehr zufrieden. Kassenprüferin Elke Herwig bescheinigte eine ordnungsgemäße Kassenführung, der Vorstand wurde entlastet. In einer Wahl wurde Thomas Bareiß als Vorsitzender und Schriftführer einstimmig bestätigt, ebenso die Vorstandsmitglieder Peter Fasel als Kassierer und zweiter Vorsitzender, Carsten Herwig als Spielleiter, Markus Islinger als Homepage-Verantwortlicher und Christoph Scholz als Beisitzer und Jugendwart. zg