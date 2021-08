Kutscher machen den Anfang

Reilingen. Ab Ende August dreht sich auf der Anlage des Reitervereins am Sandweg zwei Wochen lang alles um den Pferdesport. Dabei bietet der Verein fast alles, was das Pferdesportherz begehrt. Von Donnerstag, 26. August, bis Samstag, 28. August, steht der Fahrsport im Vordergrund. Die baden-württembergischen Meisterschaften der Ein-, Zwei- und Vierspänner für Ponys und Pferde stehen auf dem Plan.

Eine Woche später, von Freitag, 3. September, bis Sonntag, 5. September, steht der Reitsport im Mittelpunkt. In der Dressur wird bis Klasse S um die nordbadischen Meisterschaften geritten. Parallel dazu veranstaltet der Verein die Ringmeisterschaften des Reiterrings Badische Pfalz in Dressur und Springen bis Klasse M.

Das Programm ist prall gefüllt, das macht sich in den Vorbereitungen bemerkbar. Da im letzten Jahr keine Turniere auf der Anlage stattfanden und die Möglichkeiten des Arbeitseinsatzes bedingt durch Corona stark eingeschränkt waren, gab es in den letzten Wochen einiges aufzuarbeiten. Unter anderem wurden die Hindernisse für den Geländetag am Fahrturnier instandgesetzt.

Bretter wurden erneuert, Pfosten ausgetauscht und die Hindernisse bekamen einen frischen Anstrich. Außerdem entstand ein neuer Wassergraben, durch den die Gespanne am Samstag, 27. August, fahren werden. Vor dem Geländetag steht am Freitag die Dressur an und zum Abschluss des Wochenendes am Sonntag mit vollem Tempo durch die Kegel, am besten ohne Abwürfe.

Dressur auf dem großen Platz

Ohne Abwürfe und schnellstmöglich, das ist eine Woche später im Springparcours ebenfalls gefragt. In Springprüfungen bis Klasse M ist allerdings nicht immer nur die Zeit und die Anzahl der Abwürfe entscheidend, in Stilspringprüfungen wird, wie die Bezeichnung schon erahnen lässt, viel Wert daraufgelegt, wie das Pferd-Reiter-Paar den Parcours bewältigt. Entscheidende Kriterien für die Richter sind der Sitz des Reiters sowie flüssige und harmonische Absolvierung des Parcours.

Neben dem Springen finden auch Dressurprüfungen statt. Die beiden S-Dressuren bekommen hier die ganz große Bühne, diese finden auf dem eigentlichen Springplatz statt. Das bedeutet für den Verein schnelles Umbauen, um im Zeitplan zu bleiben, der ist mit 25 Prüfungen schließlich prall gefüllt.

Das gilt aus Sicht des Vereines hoffentlich auch für das Gelände. Allerdings sind hier die geltenden Corona-Regeln einzuhalten. Dazu stellt der Verein alle Infos jeweils in der Woche vor den Turnieren auf der Vereinshomepage (www.reiterverein-reilingen.de) zur Verfügung.

Fest steht jetzt schon: Der Wirtschaftsbetrieb ist geöffnet, zwar mit verkleinerter Speisekarte, aber die Russischen Eier dürfen nicht fehlen. Deshalb gibt es sie an beiden Wochenenden und das auch zum Mitnehmen. zg

