Lecker essen in Gesellschaft

Reilingen. In der Reihe Luthertreff geht es weiter mit dem Mittagessen am Donnerstag, 23. Juni, 12 Uhr. Dieses Mal wird es als Hauptgericht eine Hähnchen- oder Süßkartoffelpfanne geben. Die Besucher können sich auf ein leckeres Essen in schöner Atmosphäre und netter Gesellschaft freuen.

Es sind alle willkommen (unter Beachtung der 3G-Regeln). Damit die Mengen entsprechend geplant werden können, müssen sich Teilnehmer anmelden. Interessenten können Sie sich über die Homepage der Kirchengemeinde www.ev-kirche-reilingen.de/aktuelles/termine oder über das Pfarramt unter Telefon 06205/44 18 registrieren. zg

