Lernen vom Spitzensport

Reilingen. Die Olympischen Spiele stehen weltweit für Höchstleistung, Motivation, Wettkampf und eine klare Ausrichtung auf ein Ziel. Die Reilinger Unternehmensberatung Conor Troy Consulting zeigt in ihrem zweitägigen Event „Lean Challenge“, was Firmen am Beispiel des Spitzensports für den internationalen Wettbewerb lernen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. April, kommen Führungskräfte mit ihren besten Mitarbeitern zum Thema „nachhaltig motivieren“ an den Olympiastützpunkt Heidelberg. Im Dialog mit Topathleten und Bundestrainern, Entscheidern und Experten werden Parallelen zwischen Spitzensport und weltweit agierenden Unternehmen gezogen.

Im Zentrum der Veranstaltung steht die Olympiade, die die Herausforderungen der Prozessindustrie in verschiedenen Spielstationen abgebildet. In dieser stellen die Mitarbeiterteams im Wettkampf um den Firmenpokal ihr Wissen unter Beweis, während die Führungskräfte in parallelen Arbeitsgruppen aktuelle Themenstellungen erörtern. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2