Licht aus – hilft sparen: Gemeinde Reilingen erstellt Maßnahmenkatalog

Reilingen. Wenn die vorhandenen Energiereserven nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, um den Bedarf zu decken, spricht man von einer Energiekrise oder Energiemangellage. In der Geschichte finden sich zahlreiche Beispiele für derartige Krisen, angefangen von der Holzknappheit im England des 18. Jahrhunderts bis zu den Ölkrisen der 1970er Jahre. Aktuell ist es vor allem der russische Überfall auf die Ukraine, der die Abhängigkeit von fossilen Energien nur allzu deutlich macht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Längst hat die Debatte um einen möglichen Gasmangel und seine unmittelbaren Folgen im Winter die Gemeindeebene erreicht. „Wir beschäftigen uns aktuell intensiv mit der Thematik, insbesondere mit geeigneten Einsparmaßnahmen“, legt Bürgermeister Stefan Weisbrod dar, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Verwaltung arbeite bereits an einem umfassenden Maßnahmenkatalog, der rechtzeitig vor Beginn der Heizungsperiode umgesetzt werden soll. Vorschläge gebe es bereits zuhauf. So könne beispielsweise die Warmwasseraufbereitung in öffentlichen Einrichtungen gesenkt oder ganz abgeschaltet, die Beleuchtung reduziert und die Raumtemperatur gesenkt werden.

Keine Fassadenbeleuchtung

„Wir als Gemeinde sind durch unsere Sport- und Mehrzweckhalle, Schule, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäude Großverbraucher von Energie und müssen sparen“, stellt der Bürgermeister fest und fügt hinzu: „Deshalb braucht es funktionale Konzepte, den Energieverbrauch zu senken und Kosten zu beschränken.“

Angesichts der befürchteten Verknappung der fossilen Ressourcen und der schon eingetretenen Preissteigerungen für Bürgermeister Stefan Weisbrod ein gewichtiges Argument. Auch mit Blick auf den Umweltschutz.

Als Sofortmaßnahme hat Stefan Weisbrod einen Vorschlag aus der Ratsfraktion der Freien Wähler aufgegriffen und die nächtliche Fassadenbeleuchtung der Fritz-Mannherz-Hallen sowie der beiden unter Denkmalschutz stehenden Kirchtürme im Ortszentrum abschalten lassen.

Ohnehin verbiete es das Mitte 2020 modifizierte Naturschutzgesetz, von April bis September rund um die Uhr die Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten. Und auch im Winterhalbjahr bleibe eine Beleuchtung schon wegen der Folgen für das Ökosystem ab 22 Uhr verboten.

Denn unter der nächtlichen Illumination leiden Flora und Fauna, deren Rhythmus, genau wie der der Menschen, durch die nächtliche Beleuchtung aus dem Takt geraten kann. Weshalb es die Umwelt sein könnte, die von der derzeitigen Diskussion um Energieeinsparmöglichkeiten profitiert.