Reilingen. Das Licht aus Bethlehem ist ein Symbol der Sehnsucht nach Frieden, die tief im Menschen steckt. Dieses Licht wird als Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung alljährlich in nahezu der ganzen Welt verteilt. Das Vorbereitungsteam lädt zum adventlichen Friedensgebet am Mittwoch, 21. Dezember, 19 Uhr, ins Wendelinushaus ein. Am Ende der Andacht wird das Friedenslicht ausgeteilt und die Besucher können es mit nach Hause nehmen, dazu sollten sie eine Kerze mitbringen.

